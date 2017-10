Câmara de Seia ajudou na alimentação de cinco mil animais

Autarquia refere que, na impossibilidade de deslocação, os interessados podem contactar a linha de apoio através do telefone número 238 310 237.

Por Lusa | 14:44

A Câmara Municipal de Seia anunciou esta terça-feira que até ao momento assegurou alimentação para mais de cinco mil animais do concelho que foram afetados pelos incêndios dos dias 15 e 16.



"Até agora, assegurámos alimento a mais de cinco mil animais, predominantemente ovinos e caprinos", lê-se numa nota publicada na página oficial da autarquia de Seia na rede social 'Facebook'.



Segundo a fonte, os interessados em entregar donativos destinados aos animais, como feno e rações, podem fazê-lo no Estaleiro Municipal 2, nas antigas instalações da empresa MRG - Manuel Rodrigues Gouveia.



"O posto de entrega e recolha de alimento para animais mantém-se aberto durante toda a semana, das 09h00 às 17h00", esclarece.



A autarquia de Seia refere ainda que, na impossibilidade de deslocação ou para obtenção de outras informações, os interessados podem contactar a linha de apoio do município através do telefone número 238 310 237.



A Câmara Municipal de Seia publicou outra nota na sua página oficial na rede social 'Facebook' relacionada com a recolha e abate de viaturas ardidas, explicando que auxilia na recolha e na entrega em centro de abate.



"O procedimento é acompanhado do respetivo cancelamento da matrícula [do veículo], extinguindo-se por esta via a obrigatoriedade do pagamento do Imposto Único de Circulação", sublinha a fonte.



Os munícipes que necessitem deste apoio devem contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil de Seia por telefone (número 238 312 112) ou por correio eletrónico (prociv@cm-seia.pt).



As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano, segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.