Casas em aldeias da Pampilhosa da Serra e Arganil evacuadas por precaução

Moradores retirados em seis localidades. Fogo continua fora de controlo.

Por Lusa | 10:45

O incêndio florestal que continua a lavrar com intensidade nos concelhos de Pampilhosa da Serra e Arganil obrigou à evacuação parcial de seis aldeias naquela zona do interior do distrito de Coimbra.



A deslocalização dos habitantes, sobretudo daqueles que residem em casas mais isoladas, foi adotada essencialmente por precaução, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Torrozela, Salgueiro, Caratão, Monte Redondo, Adela e Aguadalte são as povoações abrangidas pela medida, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



As chamas, que deflagraram pelas 23h20 de sexta-feira continuam a arder com intensidade, disse à agência Lusa o comandante Miguel Oliveira, da ANPC, adiantando que a situação "não está fácil".



A floresta é muito densa e a matéria combustível arde com muita facilidade porque está cada vez mais seca, explicou o responsável, salientando que o país está sob condições meteorológicas atípicas para esta altura do ano, que, além disso, tem tido um prolongado período de seca.



O fogo, que teve início em povoamento florestal próximo de Castanheiro, localidade da freguesia de Fajão e Vidual, no município de Pampilhosa da Serra, estava, pelas 10h15 de hoje, a ser combatido por 570 operacionais, apoiados por cerca de 170 veículos e três meios aéreos, dois dos quais pesados.



As estradas nacionais 344, 508 e 544 mantêm-se interditas ao trânsito, naquela região, de acordo com a mesma fonte.



Presidente da Câmara fala de fogo fora de controlo

"A situação não está fácil e o fogo está longe de estar controlado", diz à agência Lusa José Brito, realçando que os bombeiros têm o seu trabalho dificultado pelo vento com alguma intensidade e pelas caraterísticas geográficas da zona, com declives.

O facto de a região que está a arder ser "uma área enorme de pinheiro bravo com poucos anos", densa, também não facilita a luta contra o fogo, acrescentou o presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra.