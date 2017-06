Mais três aldeias evacuadas esta madrugada

O incêndio que lavra em Góis deste sábado estava ao início desta quarta-feira a evoluir favoravelmente, tendo sido extintas três das suas cinco frentes, disse à agência Lusa o adjunto do Comando Nacional de Bombeiros, Pedro Nunes.



"A situação é muito mais favorável do que aquela que tivemos ontem (terça-feira) à tarde e que tivemos também durante a noite. Temos duas frentes ativas ainda, que estão a ceder aos meios de uma forma considerável", explicou.



Segundo o responsável, as duas frentes ativas são na zona dos lugares de Capelo e de Carvalhal.





"Não quer dizer que os lugares estejam em perigo mas, por uma alocação geográfica de onde está o fogo ativo, acabamos de lhe dar os nomes das localidades mais próximas", esclareceu.As outras três frentes "já se encontram em rescaldo e vigilância", acrescentou.Pedro Nunes disse que "o esforço de todos os operacionais envolvidos neste teatro de operações tem sido considerável e o objetivo comum a todos é ter esta situação sob o domínio total nas próximas horas"."Todos gostaríamos de ter esta situação dominada, para que não tenhamos mais uma situação complicada hoje durante a tarde na zona de Góis", sublinhou.Pouco depois das 08h00, estavam no teatro de operações cerca de 1.070 operacionais, apoiados por 350 veículos, com a "ajuda preciosa de nove máquinas de rasto"."E têm ordem de missão para vir para este teatro de operações onze aviões pesados, dois dos quais já se encontram a operar desde as 08h00", acrescentou.Também contactada pela Lusa, fonte do comando da Guarda Nacional Republicana (GNR) informou que a manhã começou tranquila em Góis, mas referiu que este"A noite foi calma porque baixou a temperatura. A manhã começou bastante mais tranquila face à manhã de ontem [terça-feira]", disse.Segundo a mesma fonte, são 24 as aldeias evacuadas no concelho de Góis: Saião, Salgado, Cadafaz, Colmeal, Candosa, Capelo, Corterredor, Cabreira, Aldeia Velha, Candosa, Carvalhal do Sapo, Tarrastal, Folgosa, Selada do Braçal, Estevianas, Cimeira, Alvares, Amioso Cimeiro, Sobral, Candeia, Travessas, Fonte dos Sapos, Sobral e Moradia.Entretanto, o fogo também obrigou à, as de Adcasal, Pracerias e Linhares.Quase metade das dezenas de pessoas desalojadas são idosos que foram retirados de um lar da terceira idade na aldeia de Cabreira.Já quanto ao registo de feridos, a fonte afirmou não ter essa informação, mas falou em danos em habitações e em armazéns.O município de Góis faz fronteira com Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e com o concelho da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, para onde as chamas progrediram, após deflagrarem no sábado, em Fonte Limpa.De acordo com a informação disponibilizada pelas 09h20 na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil na internet, o fogo em Góis mobilizava treze meios aéreos e 398 viaturas, que auxiliam o trabalho de 1.153 operacionais.- O comandante operacional da Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, recusou hoje que tenha havido qualquer falha de comunicação em relação à suposta queda de uma aeronave e realçou que foi cumprido o protocolo para estas situações."Não houve nenhuma falha de comunicação. Houve um alerta para queda de aeronave e foi cumprido o protocolo para estas situações", disse Vítor Vaz Pinto no primeiro 'briefing' do dia aos jornalistas no posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião, em Leiria.O comandante operacional de Proteção Civil adiantou que durante o trabalho desenvolvido ao longo da noite houve condições meteorológicas que favoreceram o combate, sendo que 95% do perímetro do teatro de operações está em vigilância e rescaldo e os restantes 5% "em combate e [com o fogo] ativo, com grande potencial de risco".- O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) aprovou um voto de pesar pela tragédia provocada pelo incêndio que começou no sábado em Pedrógão Grande (Leiria) e já provocou 64 mortos e mais de 150 feridos."Perante a tragédia que se abateu na área de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra, [o CSMP] expressa o seu profundo pesar e a mais sentida solidariedade no plano humano e no apoio indispensável às populações atingidas", refere a informação disponibilizada na página da internet daquele órgão superior de gestão e disciplina.De acordo com a mesma informação, este voto de pesar foi aprovado na terça-feira, quando o CSMP se reuniu em plenário.- O incêndio que começou no sábado em Pedrógão Grande ainda "não está dominado", tendo sido registadas "várias reativações", informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria."O combate continua em curso", disse a mesma fonte, que adianta que aconteceram "várias reativações em vários setores, umas mais fortes do que outras", sendo que "os meios estão a combater consoante as reativações que vão aparecendo".- Em Pedrógão Grande, encontravam-se, pelas 07h30 de hoje, 1.187 operacionais e 406 veículos, de acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).Às 10h00, está marcado um balanço da situação, no posto de comando em Avelar, concelho de Ansião, depois da conferência realizada na terça-feira, ao final do dia.- Mais de três dezenas de concelhos de onze distritos do continente, incluindo Leiria, Castelo Branco e Coimbra, afetados por incêndios, apresentam hoje risco 'máximo' e 'muito elevado' de incêndio , segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera.De acordo com a página da Internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os concelhos de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e Góis e Penela, em Coimbra, afetados por incêndios de grandes dimensões estão hoje em risco 'muito elevado' de incêndio.Vários concelhos, inclusive Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande (Leiria), Góis e Penela (Coimbra) e Sertã (Castelo Branco), afetados por incêndios que mobilizam quase três centenas de operacionais estão em risco 'muito elevado' de incêndio.- Os meios aéreos de combate a incêndios vão começar a operar a partir das 07h30, no concelho de Góis, disse à Lusa o segundo comandante da proteção civil de Coimbra.O comandante António Oliveira explicou que dada a situação meteorológica favorável, "céu limpo e com menos fumo", estão reunidas as condições para ativar os meios aéreos de combate aos incêndios, "o que está programado para acontecer a partir das 07:30".- Nove incêndios lavravam às 06h45 de hoje em Portugal continental, mobilizando 2.543 operacionais, apoiados por 876 viaturas, a maioria no combate às chamas em Pedrógão Grande e Góis, segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).Os operacionais repartiam-se na sua grande maioria por três fogos que lavravam nos concelhos de Pedrógão Grande (Leiria) e Góis e Penela (Coimbra), combatidos por 2.472 operacionais e 855 veículos, segundo informação no 'site' da Proteção Civil.A circulação continua hoje impedida no troço da Estrada Nacional (EN) 2 em Góis (Coimbra), mas já reabriu em Pedrógão Grande (Leiria), onde também esteve cortada devido ao incêndio que deflagrou no sábado, disse fonte da GNR.O troço no concelho de Pedrógão Grande da EN2 foi reaberto ao trânsito "cerca das 23:30 de terça-feira", mantendo-se cortada esta via no município de Góis, disse a fonte do comando-geral da Guarda Nacional Republicana (GNR).Devido ao fogo em Pedrógão Grande, que já provocou 64 mortos e mais de 150 feridos, segundo o balanço mais recente, a EN 236 continua também cortada ao trânsito, no concelho de Castanheira de Pera (Leiria), e a alternativa é o Itinerário Complementar (IC) 3, informou a GNR.Devido à ocorrência de incêndios no distrito de Coimbra, permanecem esta manhã cortadas ao trânsito a Estrada Municipal 543, na localidade de Capelo, em Góis, e a Estrada Nacional 112, na localidade de Carvalhal do Sapo, no concelho da Pampilhosa da Serra, de acordo com a informação da GNR.- As condições meteorológicas estão "mais favoráveis" ao combate aos incêndios nas próximas horas, mas durante o dia, as temperaturas vão continuar elevadas, disse hoje à Lusa uma meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)."Neste momento, comparativamente com a noite de ontem [terça-feira], nos distritos de Coimbra, Leiria, Santarém e Castelo Branco, na noite de hoje os valores de humidade relativa são ligeiramente superiores (...), as temperaturas do ar, neste momento, na maior parte dos distritos que referi, as temperaturas estão ligeiramente mais baixas", afirmou Ângela Lourenço.Perante estes dois parâmetros, a especialista do IPMA salientou que "a temperatura e humidade relativa estão mais favoráveis ao combate aos incêndios", pelo menos durante as "próximas horas"."Os parâmetros meteorológicos mais importantes para o combate aos incêndios são a temperatura, a humidade relativa do ar, o vento e, claro, a precipitação, caso ela exista", explicou Ângela Lourenço, acrescentando que, em relação ao vento, "não há grandes variações em termos de intensidade do vento e direção", comparando com a noite de terça-feira.Segundo a meteorologista, espera-se para hoje que "a temperatura durante o dia persista elevada" nos quatro distritos, embora com valores mais baixos do que os "registados nos últimos dias, em particular no fim de semana, ainda assim, [com] valores entre 31, 32 e 35 graus".Em termos de humidade relativa registou-se um ligeiro aumento, mas "durante o dia, e particularmente durante o período da tarde, os valores tendem a descer novamente para valores da ordem de 15%, 20%, portanto, valores baixos", apontou a fonte do IPMA."Nos próximos dias, a tendência será para haver uma melhoria em termos de temperatura e de humidade relativa, ou seja, a temperatura vai diminuindo, tanto a mínima como a máxima, e a humidade relativa tem tendência para aumentar, principalmente durante o período noturno", frisou.Já quanto à precipitação, que surgiu pontualmente no continente nos últimos dias, Ângela Lourenço adiantou que, "infelizmente, a previsão para as próximas horas e para o dia de hoje é de ausência de precipitação nestes distritos", com probabilidade de ocorrência muito baixa nas regiões do interior."Neste momento, já não há essa situação de trovoada e a expectativa para o dia de hoje é que se ocorrer alguma situação de instabilidade ela deverá ficar mais restrita ao interior do nordeste transmontano, para as regiões mais a sul já não estamos à espera de situações de instabilidade", vincou.Perante este cenário, a meteorologista notou que, com o aumento da humidade relativa e a descida das temperaturas, "o período da noite será sempre aquele em que as condições atmosféricas facilitam o combate aos incêndios"."Durante o dia, é sempre mais crítico, é sempre mais difícil o combate aos incêndios, e, portanto, nas próximas noites as condições atmosféricas são mais favoráveis ao combate", reforçou a especialista do IPMA.- O presidente da Câmara de Castanheira de Pera, Fernando Lopes, afirmou esta madrugada que já "só há reacendimentos" na zona afetada pelo incêndio que começou no sábado, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.No interior norte do distrito de Leiria, já "só há reacendimentos", não se registando qualquer frente de incêndio, disse à agência Lusa Fernando Lopes, acrescentando que Pedrógão Grande é o concelho que "tem tido mais reacendimentos".Segundo o autarca, "não há nenhuma situação complicada".