Aldeias em Arganil continuam sem abastecimento de água após os fogos

Luz elétrica também ainda não foi reposta em todas as localidades afetadas pelos fogos.

Por Lusa | 20:20

Algumas aldeias de Arganil, no distrito de Coimbra, continuam sem abastecimento de água e a luz ainda não está completamente reposta no concelho, disse esta quinta-feira à agência Lusa o presidente da Câmara.



"Algumas aldeias do concelho ainda não têm abastecimento de água, mas contamos que isso fique resolvido o mais rapidamente", afirmou o presidente da Câmara de Arganil, Ricardo Alves, explicando que a situação não se concentra numa única freguesia, mas "em várias".



Também "a luz ainda não está completamente reposta", afirmou, esperando que seja possível garantir o fornecimento de energia elétrica a todo o concelho durante o fim de semana, informou.



Durante a noite de terça-feira, a vila de Arganil passou a ter rede móvel, mas "ainda há muitas falhas" em várias localidades do concelho, sublinhou.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 43 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.



Num comunicado, a autarquia informou que, além das equipas que se encontram no terreno, há um gabinete de apoio às vítimas sediado no Gabinete de Ação Social de Arganil, que está aberto das 09h00 às 17h30, sendo ainda possível contactar os serviços municipais através dos números 235 200 144 e 926 432 305.



Neste mesmo gabinete, aceitam-se inscrições de pessoas que se pretendam voluntariar para a recolha e armazenamento de bens, referiu o município.



Ardeu quase toda a Mata Nacional da Margaraça

Cerca de 70% a 80% da Mata Nacional da Margaraça, classificada como Reserva Biogenética do Conselho da Europa, ardeu face ao incêndio de domingo, estimou o presidente da Câmara de Arganil, do distrito de Coimbra.

"Ardeu uma parte significativa. Estaremos a falar de 70 a 80%" da mata, disse à agência Lusa o presidente do município, Ricardo Alves, que viu 92% da área florestal arder nos recentes incêndios que afetaram o concelho (cerca de 25 mil hectares).

A Margaraça era uma floresta caducifólia, composta, nomeadamente, por carvalhos, castanheiros, azevinhos, loureiros e freixos, registando-se ainda algumas espécies de orquídeas no seio desta mata nacional.