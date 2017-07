Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndios cercam aldeias e lugares

Militares foram determinantes para deixar populações a salvo dos incêndios.

Por Paulo João Santos, Sérgio A. Vitorino, Diogo Carreira e Paula Gonçalves | 01:30

Militares da GNR correm pelas ruas de Gardete, batem às portas, espreitam por entre a vegetação, certificam-se de que ninguém fica para trás. Há medo e dor no rosto desesperado de quem deixa uma vida à mercê do mar de chamas que avança imparável, vestido numa cortina de fumo, em direção a esta aldeia de Vila Velha de Ródão. Gente idosa, sobretudo. Gente desorientada e assustada. Sem bombeiros, coube à GNR dar conta do recado.



Foi assim em Gardete, foi assim em muitas aldeias e lugares evacuados ontem, num País cercado pelo fogo. Populações em pânico, apavoradas, temendo pela vida, temendo pelos bens. Bombeiros e militares da GNR exaustos, mas firmes, numa luta desigual, que se desenvolve em múltiplas frentes, demasiadas frentes para a quantidade de homens e meios disponíveis, numa guerra que não dá tréguas.



Mação, Penacova, Gavião, Sertã, Proença-a-Nova, Nisa, Vila Velha de Ródão, Vendas Novas, Setúbal. E muitos mais nomes poderiam ser acrescentados a esta lista, que parece não ter fim. Fogos, alguns, que já vêm de segunda-feira. Incêndios que as altas temperaturas, a baixa humidade e o vento alimentam. Que teimam em resistir.



O trânsito voltou a estar cortado em várias estradas e até autoestradas, como a A23 e A25.



Um inferno que não conhece fronteiras. Salta de concelho em concelho, queimando tudo à passagem, deixando atrás de si um imenso rasto negro e um intenso cheiro a queimado.



As chamas que morrem aqui, logo nascem além.



"Não se salvou nada. Perdi tudo. Uma vida reduzida a isto. A nada". O lamento é de António, mas podia ser de Francisco, de João ou da dona Maria, que vive a maior angústia e desconsolo de toda a sua vida, que embora longa, nunca viu nada assim: "O inferno desceu à terra".



A noite cai. Sem meios aéreos, adivinhavam-se horas difíceis para os bombeiros presentes no vasto teatro de operações.



Para hoje prevê-se uma diminuição das temperaturas, o que pode ajudar no combate às chamas. Mas não se vislumbra a possibilidade de chuva para os próximos dez dias, aumentando o período de seca que Portugal atravessa e potenciando o risco de incêndio, da tragédia.



Mação questiona meios no terreno

O presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, questiona o posicionamento de meios no fogo que afeta o concelho, comparativamente aos meios disponibilizados para os concelhos da Sertã e Proença-a-Nova.



Militares fazem patrulha e rescaldos

O Exército empenhou 240 militares no patrulhamento e rescaldo dos grandes fogos. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas, os meios foram distribuídos por Proença-a-Nova, Belver e Mação. Um helicóptero Alouette também esteve no terreno.



Dois incendiários detidos pela PJ

Uma mulher que queria ver o aparato das chamas junto à sua casa foi detida pela PJ pela autoria do fogo que deflagrou domingo em Vale Coelheiro (Castelo Branco) e afetou Vila Velha de Ródão. Ficou ontem em preventiva.



A doméstica, de 50 anos, foi apanhada com a colaboração da GNR. Usou um isqueiro.



Por sua vez, a PJ de Portimão deteve um homem por três crimes de incêndio florestal. Os fogos foram iniciados em junho e julho em zonas de mato e árvores do concelho de Silves.



O suspeito, de 37 anos, foi a tribunal. Este ano, a PJ já deteve 41 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.