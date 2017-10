Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas em Valongo provocam danos em escola secundária

O fogo, que ainda não está controlado, tem "pelo menos uma frente bastante longa".

Por Lusa | 02:16

A escola secundária de Alfena, em Valongo, foi atingida este domingo pelas chamas do incêndio que deflagrou na localidade às 15:00 de domingo, não sendo possível precisar a totalidade dos danos, disse à Lusa fonte dos bombeiros do concelho.



O fogo, que ainda não está controlado, tem "pelo menos uma frente bastante longa", encontrando-se no terreno "mais de 70 homens", tendo estado "perto de casas", desconhecendo-se neste momento se ainda há habitações em perigo.



Segundo a página da Proteção Civil, encontravam-se pelas 02h00 no distrito do Porto cerca de 605 bombeiros a combater os incêndios, apoiados por 191 meios.