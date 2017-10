Cerca de 80 bombeiros estão no local.

Por Lusa | 15:12

Cinco meios aéreos e 80 operacionais combatem ao início da tarde de hoje três focos de incêndio no Coimbrão, no concelho de Leiria, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Segundo a ANPC, pelas 15h01, estavam no local 78 operacionais, apoiados por 21 viaturas e cinco meios aéreos.



A mesma fonte indica que este fogo teve início pelas 12h40.



Na zona da praia das Pedras Negras, no concelho da Marinha Grande, o incêndio que se iniciou esta terça-feira pelas 11h30 continua ativo.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, às 15h01, estavam no local 86 bombeiros, apoiados por 33 viaturas.