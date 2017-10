Comissão entregou relatório sobre fogo de Pedrógão Grande na Assembleia da República

Em causa os incêndios que mataram 64 pessoas. Conclusões devem ser reveladas esta quinta-feira.

Por Lusa | 12:07

A Comissão Técnica Independente sobre os incêndios na região Centro, em junho, criada pelo parlamento por proposta do PSD, entregou esta quinta-feira o seu relatório de conclusões na Assembleia da República, em Lisboa.



O documento foi entregue, pouco depois das 12h00, pelo presidente da comissão, João Guerreiro, numa audiência com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e só depois dessa hora serão reveladas as conclusões sobre os incêndios que fizeram 64 mortos e mais de 200 feridos.



Esta quinta-feira à tarde, o primeiro-ministro, António Costa, também recebe João Guerreiro na Residência Oficial de São Bento, em Lisboa.



António Costa já anunciou que o Governo vai reunir-se no dia 21 em Conselho de Ministros extraordinário para analisar e tomar medidas com base no relatório da comissão aos incêndios na região Centro e o parlamento agendou para dia 27 um debate sobre o assunto.



A criação de uma comissão técnica para apurar os factos relativos ao incêndio que deflagrou em 17 de junho, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, do qual resultaram 64 mortos, foi proposta pelo PSD e aprovada pelo parlamento no dia 30 de junho.