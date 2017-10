Costa mantém confiança política na ministra da Administração Interna

"A principal consequência política num Governo é fazer aquilo que falta fazer", contrapôs.

Por Lusa | 03:12

O primeiro-ministro manteve esta segunda-feira a confiança política na ministra da Administração Interna, considerando "um bocado infantil" a ideia de que consequências políticas são demissões e sustentando que o Presidente da República não defende mudanças no Governo.



António Costa falava aos jornalistas no Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Oeiras, distrito de Lisboa, depois de questionado sobre a continuidade no Governo da ministra da Administração Interna na sequência de mais uma vaga de incêndios em todo o país, com mortos.



Perante a pergunta se mantinha a confiança política em Constança Urbano de Sousa, o primeiro-ministro reagiu: "Claro, caso contrário não estava aqui com a senhora ministra".



António Costa considerou depois "um bocado infantil essa ideia de que as consequências políticas são a demissão de ministros".



"A principal consequência política num Governo é fazer aquilo que falta fazer", contrapôs.



Interrogado se o Presidente da República não deixou implícita a defesa de mudanças no Governo como consequência política a retirar das tragédias ocorridas com incêndios florestais deste ano, o primeiro-ministro rejeitou essa interpretação.



"Acho que não. Acho que os portugueses querem uma atitude madura", defendeu.



António Costa deu depois como exemplo de "atitude madura" o processo no parlamento que levou à constituição da Comissão Técnica Independente aos incêndios em Pedrógão Grande e Góis, cujo relatório foi divulgado na passada quarta-feira.



Governo assina despacho de calamidade pública nos distritos a norte do Tejo

O primeiro-ministro anunciou esta segunda-feira que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.



António Costa falava aos jornalistas no Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Oeiras, distrito de Lisboa, tendo ao seu lado a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.



"Foi assinado por mim e pela senhora ministra da Administração interna um despacho de calamidade pública em todos os distritos a norte do Tejo, tendo em vista criar as melhores condições da mobilização de meios e, em particular, para assegurar aos bombeiros voluntários os seus direitos a participarem nesta missão, assegurando a justificação das faltas nos locais de trabalho e dois dias de descanso por cada um em que estiverem a participar no combate aos incêndios", justificou o primeiro-ministro.



Perante os jornalistas, o primeiro-ministro começou por apresentar condolências às famílias das vítimas, transmitindo "uma palavra de solidariedade para com todas as populações que têm estado a ser ameaçadas por um dia [de domingo] que foi devastador em todo o país".



António Costa deixou depois também "uma palavra de alento aos mais de 12 mil operacionais que ao longo de todo o dia tentaram travar as chamas e aos mais de 6000 que ainda neste momento estão a travar as chamas".



De acordo com o primeiro-ministro, domingo "foi um dia muito difícil", já que se registaram "523 incêndios no conjunto do país e, portanto, os meios foram esticados até aos limites".



"E numa fase obviamente do ano em que, quer pelas condições normais do clima, quer pela própria disponibilidade das pessoas, é mais difícil mobilizarmos os recursos. Vamos seguramente [hoje] ter ainda um dia muito difícil. As previsões da evolução meteorológica podem permitir alguma esperança nas zonas do litoral, mas relativamente às zonas do interior vamos ter ainda níveis muito elevados de risco de incêndio ao longo de todo o dia", advertiu António Costa.