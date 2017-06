Cristas "em profundo choque" com fogo em Pedrógão Grande

A presidente do CDS-PP expressou este domingo o seu pesar pelas vítimas do incêndio em Pedrógão Grande e enviou "um forte abraço" aos bombeiros, afirmando estar "em profundo choque, perante a tragédia" no distrito de Leiria.

"Em profundo choque, perante a tragédia que se vive no distrito de Leiria, expresso o meu pesar pelas vítimas mortais e a minha total solidariedade para com as famílias atingidas", afirma Assunção Cristas, numa nota enviada à agência Lusa.

Dirigindo-se "a todos os bombeiros", a presidente do CDS-PP enviou "um forte abraço pela forma heroica como estão a travar mais uma dura batalha contra as chamas".

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito