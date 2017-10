Incêndio continua a exigir a intervenção de 200 bombeiros e 65 meios terrestres.

O incêndio que deflagrou no sábado em Alvaiázere, distrito de Leiria, foi considerado dominado às 19:00, anuncia a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



De acordo com a fonte, apesar de em resolução, o incêndio continua a essa hora a exigir a intervenção de 200 bombeiros e 65 meios terrestres.



Durante a manhã, a presidente do município, Célia Marques, tinha já previsto, em declarações à agência Lusa, que o incêndio fosse dominado no período da tarde.



A presidente da Câmara abordou ainda as declarações de sábado do secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, que considerou que a maioria dos incêndios tem origem criminosa.



"Infelizmente, tudo leva a crer que sim, tudo leva a crer que haja crime. Também cremos que terá sido por esse motivo, até porque à mesma hora, noutro concelho vizinho, Pombal, deflagrou um outro incêndio", concluiu a responsável.