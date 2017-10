Cinco grandes fogos permanecem ativos no país

Arde em Alvaiázere, Pampilhosa, Mortágua, V. N. Paiva e Ribeira de Pena. Dominados os incêndios em Óbidos, Sertã e Amarante.

Por Lusa | 05:10

Os fogos na Sertã, em Óbidos e Amarante foram dominados esta madrugada, mantendo-se ativos cinco incêndios de grande dimensão, incluindo o de Pampilhosa da Serra, que está a ser combatido por mais de 500 operacionais, segundo a Proteção Civil.



"Os três incêndios foram dominados por volta das 04h30", disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).



Ao romper do dia, o incêndio florestal que deflagrou em Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, há mais de 24 horas, continua lavrar com grande intensidade, com seis frentes, naquele concelho e no de Arganil.



No combate a este incêndio, pelas 8h30 estavam no terreno 577 elementos, apoiados por 174 meios terrestres.



O incêndio que concentrava o segundo maior número de meios era esta madrugada o de Mortágua, no distrito de Viseu, com 342 homens apoiados por 108 veículos empenhados no combate a duas frentes ativas.



Este incêndio, que lavra desde o início da tarde de sábado, já levou à ativação do plano municipal de emergência em Mortágua, e obrigou à retirada de pessoas de algumas habitações daquele concelho e do município de Anadia, por precaução.



No concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria, um total de 253 elementos apoiados por 70 veículos e um meio aéreo combatia pelas 8h30 o incêndio que deflagrou na tarde de sábado em Ariques, na freguesia de Almoster.



Os restantes dois fogos ativos, listados entre as ocorrências importantes na página de Internet da Proteção Civil, são nos concelhos de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, onde estavam 67 operacionais apoiados por 23 meios, e em Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real, com 66 elementos e 20 veículos no combate a duas frentes ativas.



Mais de 1.500 operacionais apoiados por 474 combatiam esta madrugada os oito incêndios de grande dimensão em Portugal Continental, incluindo os três que foram dados como dominados pelas 04h30.