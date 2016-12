Incêndios em casas assustam moradores

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Dois incêndios em habitações causaram alarme em Faro e em Portimão, na noite de quinta-feira. Na capital algarvia, um casal de idosos ficou desalojado na sequência de um incêndio na sua casa, num primeiro andar, na rua de Berlim, em Faro. Ao que o CM apurou, o fogo terá tido início nas chamas de velas acesas que acabaram por propagar para o resto da habitação.O incêndio não provocou vítimas mas acabou por afetar toda a habitação, tendo sido combatido e extinto por três veículos e dez operacionais do corpo de Bombeiros Sapadores de Faro. A PSP foi chamada ao local, tal como um elemento do Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal de Faro. Os dois moradores da habitação, desalojados, acabaram por ficar em casa de familiares.Em Portimão, um incêndio deflagrou na cozinha de uma habitação situada no Edifício Camarário C, na avenida 25 de Abril. O alerta foi dado cerca das 20h30, tendo acorrido ao local os Bombeiros de Portimão, com 11 operacionais e quatro viaturas. O fogo foi rapidamente extinto, tendo ficado confinado à cozinha. A PSP esteve no local.