Equipa de desastres de massa a caminho de Pedrógão Grande

Uma equipa de desastres de massa do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), com quatro elementos, vai deslocar-se para Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, onde no sábado um incêndio provocou 24 mortos.

"Vai para o local uma equipa do INMLCF de desastres de massa [com múltiplas vítimas], constituída por quatro pessoas que são especialistas na identificação de corpos em casos de catástrofe", disse este domingo à agência Lusa fonte do gabinete de comunicação do Ministério da Justiça.

Segundo a mesma fonte, pelas 2h00 estava a deslocar-se para Pedrógão Grande o presidente do instituto, Francisco Corte-Real, assim como a diretora do Serviço de Patologia.



"Entretanto foi também decidido transferir os corpos das vítimas mortais para a sede do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, em Coimbra", adiantou a mesma fonte.

