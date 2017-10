Estado reforça posição acionista no SIRESP e admite controlo total

Rede de comunicações de emergência tem sido muito criticada por causa das falhas nos fogos

Por Lusa | 17:27

O Governo anunciou este sábado que tomará posição acionista no SIRESP (Rede de Emergência e Segurança), podendo inclusivamente chegar ao seu controlo, e promoverá programas para enterramento de cabos aéreos e limpeza de vias.



Estas medidas foram anunciadas pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, numa conferência de imprensa, enquanto decorreu a reunião extraordinária do Conselho de Ministros em São Bento destinada a adoção de medidas de prevenção e combate aos incêndios.



Pedro Marques afirmou que o Estado, através da conversão de créditos, vai tomar posição acionista no SIRESP, aumentando assim a sua influência ao nível da gestão do sistema.



O ministro do Planeamento e das Infraestruturas admitiu que a prazo o Estado poderá ter mesmo uma posição de controlo acionista do SIRESP.