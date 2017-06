Incêndio de Góis foi dominado

O quinto dia consecutivo de combate aos incêndios em Pedrógão Grande (Leiria) e em Góis (Coimbra), arranca esta quinta-feira com um cenário mais animador: dois dos principais fogos que lavravam no país desde o fim-de-semana já foram dominados.



Depois de ter retirado a vida a 64 pessoas e provocado mais de 200 feridos, o fogo em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, encontra-se dominado desde a tarde de quarta-feira, de acordo com o comandante operacional da Proteção Civil Vítor Vaz Pinto.



Depois de já ter tido cinco frentes ativas, o incêndio em Góis, no distrito de Coimbra, foi dado como dominado esta quinta-feira às 07h41, informou o comandante operacional, Carlos Tavares.

Apesar de a tragédia ser ainda recente, os sinais da reconstrução do que foi destruído pelas chamas em Pedrógão Grande já se notam, desde a substituição do alcatrão da "estrada da morte" ao corte de árvores.





Na Estada Nacional 236-1, onde morreram 47 pessoas que seguiam em viaturas e ficaram encurraladas pelas chamas entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, trabalhadores apoiados por máquinas começaram na quarta-feira a proceder à remoção e substituição do alcatrão, fazendo-se a circulação automóvel de forma alternada.Na quarta-feira à noite, a ministra da Administração Interna admitiu a possibilidade de instaurar um inquérito ao incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, mas para tal necessita de obter todos os dados sobre aquilo que se passou."É algo que não estou a excluir neste momento. Preciso de ter dados sobre a atuação da GNR e da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e de ter indícios que me permitam fazer um inquérito", disse Constança Urbana de Sousa, em entrevista à RTP3.A ministra da Administração Interna disse ainda que não se vai demitir do cargo, enquanto tiver a confiança do primeiro-ministro."Era mais fácil demitir-me, mas optei por dar a cara", afirmou.- 1200 operacionais continuam no terreno a combater o fogo, apoiados por 400 viaturas.- Os concelhos de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e Góis, em Coimbra estão em risco 'elevado' de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).De acordo com informação disponível na página do IPMA da Internet, os concelhos de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera (afetados por um incêndio que causou 64 mortos), no distrito de Leiria, e Góis, em Coimbra, estão hoje em risco 'elevado' de incêndio.Também hoje em risco 'elevado' de incêndio estão os concelhos de Alvaiázere e Figueiró dos Vinhos, em Leiria, e Pampilhosa da Serra, em Coimbra.- A, ambas no concelho de Góis (Coimbra), onde deflagrou no sábado um incêndio,durante a madrugada de hoje, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR)."Não há estradas cortadas devido a incêndios", afirmou a fonte da GNR, fazendo um ponto de situação a nível nacional.Depois de já ter tido cinco frentes ativas, o incêndio em Góis, no distrito de Coimbra, que deflagrou na tarde de sábado, encontrava-se na madrugada de hoje apenas com uma frente ativa, com 400 metros de extensão, disse o comandante operacional Carlos Luís Tavares.De acordo com a informação divulgada na página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), o fogo em Góis mobilizava, às 06h30 de hoje, 1.200 bombeiros e 428 meios terrestres.Além das estradas em Góis, a Estrada Municipal 543, na localidade de Ervedosa, no concelho de Vinhais, em Bragança, foi reaberta ao trânsito, após ter sido cortada por causa dos fogos.Segundo informação da Proteção Civil, o incêndio em Ervedosa, que deflagrou pelas 20h30 de quarta-feira, estava hoje de manhã em conclusão (incêndio extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio), mobilizando 14 bombeiros e quatro meios terrestres.

04h58 - Os principais incêndios florestais que lavram nos concelhos de Góis (Coimbra) e de Pedrógão Grande (Leiria) estavam a ser combatidos, às 04h30 de hoje, por mais de 2.400 operacionais, apoiados por 862 meios terrestres, segundo a Proteção Civil.



Em curso desde as 15h00 de sábado, o incêndio em Góis, no distrito de Coimbra, mobilizava, àquela hora, 1.195 efetivos e 427 viaturas.



Já em estado de resolução (incêndio sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido), o fogo em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, estava a ser combatido, à mesma hora, por 1.214 operacionais, apoiados por 435 veículos.



O incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e foi dado como dominado na tarde de quarta-feira, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.



Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.



Às 04h30 de hoje, a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) assinalava dez incêndios ativos, dos quais três em curso, um em resolução e seis em conclusão, que mobilizavam um total de 2.746 operacionais e 973 meios terrestres.



04h46 - As temperaturas diminuíram e a humidade relativa subiu significativamente na região Centro do país, o que proporciona "melhores condições" para combater os incêndios em Góis e em Pedrógão Grande, disse hoje à Lusa a meteorologista Madalena Rodrigues.



A técnica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse que a situação meteorológica está "muito mais tranquila, com menos instabilidade", referindo que "as temperaturas desceram e a humidade relativa subiu".



"Na região onde estão a decorrer alguns incêndios, estamos com humidade entre os 90 e os 100%. Durante a tarde de hoje, essa humidade vai diminuir entre os 50 e os 70%", avançou a meteorologista do IPMA.