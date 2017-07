250 militares reforçam apoio a vigilância e rescaldo dos fogos

Cinco pelotões e quatro máquinas de rasto foram enviados para a região de Alijó.

Por Lusa | 13:32

O Exército reforçou esta segunda-feira com mais 250 militares o apoio à proteção civil em ações de vigilância e rescaldo nos incêndios nas regiões de Mangualde, Alijó e Mirandela, anunciou esta segunda-feira o Estado-Maior das Forças Armadas (EMGFA).



Em comunicado, o EMGFA referiu que foram hoje mobilizados "dez pelotões do Exército, com cerca de 250 militares e dezenas de viaturas, e quatro máquinas de rasto", no apoio a "ações de vigilância e rescaldo nos incêndios que têm fustigado o continente nas últimas horas".



Cinco pelotões e quatro máquinas de rasto foram enviados para a região de Alijó, três para a região de Mangualde e duas para Mirandela, acrescentou.



Na quinta-feira passada tinham sido mobilizados 200 militares para ações de patrulhamento e vigilância florestal nas zonas de maior índice de risco de incêndios, em dez distritos do país.