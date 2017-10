Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndios fecham escolas na Marinha Grande, Nelas e Vagos

Alguns estabelecimentos escolares pediram aos pais para as crianças ficarem em casa.

08:52

As escolas e os jardins-de-infância de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande, vão estar encerrados durante o dia de hoje, na sequência do incêndio que, desde a tarde de domingo, afetou aquela freguesia. O CM apurou que em Santar (Nelas), a Escola Secundária está fechada e há jardins de infância e centros escolares a pediram aos pais para as crianças ficarem em casa.



Segundo um comunicado emitido pela Câmara da Marinha Grande esta madrugada, "por não ser possível garantir as adequadas condições de funcionamento, os jardins-de-infância e as escolas da freguesia de Vieira de Leiria, estarão encerradas no dia de hoje".



A autarquia, no entanto, assegura que a situação na freguesia de Vieira de Leiria "está controlada" e que as "situações que requerem mais atenção estão localizadas nos lugares de Pilado, Escoura e Garcia, estando mobilizados os meios necessários no local".



"Deve existir especial cuidado na circulação automóvel, tendo em conta, designadamente, a destruição de sinalização de trânsito", acrescenta o comunicado.



O incêndio que afetou o concelho da Marinha Grande no domingo teve início em Burinhosa, no concelho de Alcobaça, e obrigou à evacuação de algumas zonas na praia da Vieira, onde o parque de campismo foi destruído pelas chamas.



O fogo, que levou a Câmara Municipal da Marinha Grande a ativar o Plano Municipal de Emergência às 23:40, afetou também uma vasta área na vila de Vieira de Leiria que, ao início da madrugada, chegou a estar várias horas com todas as saídas fechadas.



Escolas e creches encerradas em Vagos

As escolas e creches do concelho de Vagos vão estar hoje encerradas na sequência dos incêndios, anunciou a autarquia.



Numa mensagem publicada no Facebook, lê-se que devido aos focos de incêndio que afetaram o concelho de Vagos, a Câmara Municipal informa que, por questões de segurança, todas as escolas e creches do concelho estarão fechadas durante o dia de hoje".



Quase 6.000 operacionais estavam ao início da manhã de hoje no terreno a combater as chamas em todo o país, apoiados por cerca de 1.800 veículos, após um fim de semana com seis mortos, casas ardidas e famílias realojadas.