Chamas ameaçam matadouro em Alijó

Lar de idosos de Santa Eugénia evacuado.

Por Lusa | 13:57

O incêndio que começou na madrugada de domingo em Alijó, distrito de Vila Real, continua a preocupar a população. Depois de ter chegado às portas da aldeia de Santa Eugénia e provocar a evacuação de um acolhimento de idosos assim como a retirada de algumas pessoas das suas casas por precaução, as chamas ameçam agora um matadouro em Chã.



De acordo com o responsável pelas operações no terreno, Pedro Duarte, "pese embora a situação [do fogo] tenha ocorrido no perímetro da aldeia", ao início da tarde, a povoação "nunca esteve em perigo".



Segundo informações disponibilizadas pelas 17h00 na página da Internet da Proteção Civil, o fogo em Alijó, na freguesia de Vila Chã, estava a ser combatido por oito meios aéreos, 491 operacionais e 146 viaturas.



A agência Lusa verificou ainda que foi por volta das 13h00 houve uma deslocação em massa dos meios de combate às chamas para o concelho de Alijó.



Por volta das 12h00, num balanço aos jornalistas, o comandante operacional no terreno, Pedro Nunes, indicava que as quatro frentes do incêndio tinham sido reduzidas de quatro para duas.