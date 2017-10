Fogo descontrolado em Óbidos ameaça três aldeias

Estão no local cerca de 100 bombeiros e 28 veículos.

Por Lusa | 21:20

Um incêndio descontrolado lavra em Óbidos e a centena de bombeiros no terreno está apenas a proteger habitações das aldeias de Casais Ladeira, Perna de Pau e Olho Marinho face à escassez de meios, disse o comandante dos bombeiros locais.



Carlos Silva queixou-se à agência Lusa da escassez de meios, explicando que já estiveram no local 132 bombeiros e 32 veículos, mas, devido à ocorrência de outros incêndios na zona de Caldas da Rainha, foram desmobilizados meios, ficando no local cerca de 100 bombeiros e 28 veículos.



De acordo com o comandante dos bombeiros, o incêndio, com três frentes ativas, está a ameaçar habitações nas aldeias de Casais Ladeira, Perna de Pau e Olho Marinho.



Os bombeiros limitam-se a "fazer prevenção às habitações, enquanto o fogo arde livremente, sublinhou o responsável, adiantando que se avizinha uma "noite difícil" face à impossibilidade de serem mobilizados mais meios devido à ocorrência de diversos incêndios no distrito de Leiria.



"Estamos a pedir aos populares que nos ajudem com mangueiras e máquinas agrícolas", disse.



Devido ao incêndio, estão cortados o Itinerário Principal IP6 (Peniche/Óbidos) e a estrada nacional EN114.