Fogo em Castelo de Paiva entrou em resolução de madrugada

Floresta começou a arder na quinta-feira. Sexta-feira amanhece com 62 fogos ativos no País.

Por Lusa | 04:34

O incêndio em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, que começou às 16h57 de quinta-feira, entrou em fase de resolução durante a madrugada, segundo a informaçãol da página da internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).



Ainda assim, por voltas das 9h00 desta sexta-feira, permaneciam no teatro de operações 332 operacionais, apoiados por 102 veículos e 1 avião. A esta hora, a Proteção Civil dava conta da existência de 62 incêndios ativods no Continente, que mobilizavam 173 operacionais, 70 veículos e 2 meios aéreos.





Outros 2 incêndios, incluido o de Castelo de Paiva, estavam dados como controlados e outros 10 como extintos.

Na quinta-feira à noite, Patrícia Gaspar, adjunta nacional de operações da Proteção Civil, disse à Lusa que o incêncio de Castelo de Paiva obrigou ao corte da Estrada Nacional entre Castelo de Paiva e Arouca, distrito de Aveiro, e a Estrada Municipal que liga o lugar da Landroeira a Santo Adrião e Arouca.