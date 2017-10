Fogo em Condeixa-a-Nova destruiu áreas de olival e vinha

Incêndio consumiu uma área entre 20 a 25 hectares.

Por Lusa | 11:47

O incêndio que deflagrou no domingo no concelho de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, consumiu vários olivais e muita área de vinha, disse à agência Lusa o presidente do município.



O fogo, extinto cerca das 06h00 desta segunda-feira, consumiu uma área entre 20 a 25 hectares, mas não causou vítimas, adiantou Nuno Moita.



As chamas tiveram início no domingo, por volta das 16h30, na localidade de Poço, na freguesia de Zambujal, e alastraram até à zona de Cernache, junto ao IC2.



Segundo o autarca de Condeixa-a-Nova, as povoações de Alcabideque, Atadoa e Vessada foram as mais afetadas pelas chamas, havendo a registar muita área destruída de olival e vinha.



Entre os estragos causados pelo incêndio, Nuno Moita destaca também a destruição da infraestrutura de um campo de tiro e um barracão agrícola.



O fogo acabou por não consumir a mata da Bufarda, onde se situa uma grande mancha de pinheiro manso, devido à intervenção dos operacionais no terreno, acrescentou o presidente da Câmara.



"As chamas andaram muito perto das povoações e esse foi o grande problema", sublinhou o autarca.



Neste momento, encontram-se no perímetro da área ardida cerca de 50 operacionais em ações de rescaldo.