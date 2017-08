Fogo no Sardoal em fase de resolução

Incêndio em Santarém ameaçou aldeias.

Por Lusa | 04:05

O incêndio em Cabeça das Mós, no concelho de Sardoal, distrito de Santarém, encontra-se este sábado em fase de resolução, estando no terreno 378 operacionais e 116 veículos, indica o 'site' da Proteção Civil.



Pelas 04h00, 378 operacionais e 116 veículos estavam ainda no terreno a combater o incêndio "sem perigo de propagação além do perímetro já atingido", de acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil (APNC).



O incêndio em Cabeça das Mós era combatido, às 00h11, por 404 operacionais, apoiados por 133 viaturas, de acordo com a ANPC.