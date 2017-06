Incêndios: Fogo em Ferreira do Zêzere está dominado

O incêndio que deflagrou às 20h09 deste sábado em zona de floresta em Rebelo no concelho de Ferreira do Zêzere, foi dado como estando em conclusão cerca das 07h00 deste domingo, continuando no local 225 operacionais.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à Lusa que os meios ainda no terreno, os 225 operacionais dos distritos de Santarém e Lisboa, ajudados por 60 viaturas e um meio aéreo ligeiro, têm "muito trabalho para fazer" ao longo do dia.



O fogo, com uma frente ativa que "abriu para os lados", obrigando à sua divisão em três setores de combate, lavrou próximo de povoações, mas nenhuma habitação foi afetada nem se registaram vítimas.









O outro incêndio de maiores dimensões que deflagrou no sábado, às 18h02, no distrito de Santarém, em S. Miguel de Rio Torto, no concelho de Abrantes, encontra-se em fase de rescaldo, mantendo-se no local 30 operacionais, auxiliados por oito viaturas e um meio aéreo.



Segundo a página da Proteção Civil, pelas 09h20 deste domingo, estavam ativos 93 incêndios no país, envolvendo 1.736 operacionais, 564 viaturas e 12 meios aéreos, estando sete outros em resolução e 34 em conclusão.



O incêndio em conclusão considera-se extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio, e em resolução significa que não existe perigo de propagação para além do perímetro já atingido.



