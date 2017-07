Fogos no distrito de Castelo Branco dominados, mas temem-se reacendimentos

Incêndios na Sertã, Proença a Nova e Vila Velha de Rodão dados como controlados.

Todos os incêncidos que lavravam há vários dias no distrito de Castelo Branco foram dados como controlados na manhã desta quinta-feira. Fonte do CDOS explicou ao CM que as chamas estão sob controlo, mas há a preocupação de que possam ocorrer reacendimentos, sobretudo nos casos de Marmeleiro (Sertã), Malhadal (Proença-a-Nova) e Vila Velha de Ródão.



Ainda assim, pelas 9h30 desta quinta-feira, permaneciam no distrito 1515 bombeiros, apoiado por 496 meios terrestres e 3 meios aéreos.





Em Mação, distrito de Santarém, o fogo que ali chegou a partir da Sertã também foi dado como dominado na manhã desta quinta-feira.



Mais preocupante são os incêndios que lavram em Nisa, já no distrito de Portalegre. Os fogos de Amieira do Tejo e de Portas de Rodão mobilizam mais de 400 operacionais e, pelas 9h30, ainda eram dados como fora de controlo.