Fogo consome pavilhão em zona industrial em Coimbra

Mais de 30 operacionais estavam a combater às 17h30 um incêndio num pavilhão de uma fábrica de artigos de campismo, em Soure, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.



O fogo deflagrou cerca das 17h00, naquela unidade da Zona Industrial de Soure, no distrito de Coimbra, tendo os meios de combate "conseguido confinar o incêndio" a um pavilhão onde estavam armazenados rolos de tecido, disse a fonte do CDOS à agência Lusa.



Meia hora depois, os meios de socorro "ainda estavam a combater" as chamas, segundo o CDOS.









Além da GNR, estão no local elementos dos Bombeiros Voluntários de Soure, Condeixa-a-Nova e Montemor-o-Velho, num total de 33 operacionais, apoiados por nove viaturas.

