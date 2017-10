Fogo na Pampilhosa da Serra mantém 400 operacionais no terreno

No local estão ainda 117 meios terrestres.

Por Lusa | 05:37

O incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira na Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, dominado na manhã de terça-feira, continuava a mobilizar hoje perto de 400 operacionais, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.



De acordo com o 'site' da Proteção Civil, pelas 05h00, e apesar de ter entrado em fase de resolução (sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido) na manhã de terça-feira, o fogo na Pampilhosa da Serra mantinha no terreno 398 operacionais que eram apoiados por 117 meios terrestres.



O incêndio florestal na Pampilhosa da Serra, que alastrou a Arganil, consumiu mais de 6.500 hectares entre sexta-feira e terça-feira nos dois concelhos, de acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS) que, através de imagens de satélite, contabiliza quase em tempo real a área ardida.



Entre as ocorrências sinalizadas como importantes pela Proteção Civil mantinha-se, pelas 05h00, o fogo que deflagrou ao início da tarde de terça-feira em Terras de Bouro, no distrito de Braga.



O incêndio, com uma frente em território espanhol, era combatido por 91 operacionais apoiados por 26 meios terrestres, de acordo com o 'site' da Proteção Civil.



Já o fogo que lavrava em Castro Daire, no distrito de Viseu, foi dominado pelas 02h10, segundo fonte da Proteção Civil, estando a decorrer trabalhos de rescaldo