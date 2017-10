Fogo em Nelas em fase de resolução

Incêndio está a ser combatido por 142 operacionais.

Por Lusa | 06:42

O incêndio na localidade de Lapa do Lobo, concelho de Nelas, distrito de Viseu, estava às 06h30, em fase de resolução, segundo a Proteção Civil, indicando que continua por dominar o fogo na Pampilhosa da Serra, Coimbra.



De acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 06h30, estava em fase de resolução o incêndio que deflagrou na localidade de Lapa do Lobo, concelho de Nelas, no distrito de Viseu, continuando no terreno 142 operacionais, com o apoio de 38 veículos.



Às 06h30 continuava por dominar o incêndio na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão e Vidual, no concelho de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, e que já passou para o concelho de Arganil.



Este fogo, com uma frente ativa, deflagrou na sexta-feira à noite e está a ser combatido por 622 operacionais, com o auxílio de 186 veículos.



O incêndio, que levou a ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Pampilhosa da Serra e Arganil, causou ainda o corte de vias, nomeadamente da EN 344, EM 508, EM 544, EM 547 e EM 14-0, de acordo com o portal da ANPC.



Por dominar estava também às 06h30 um incêndio na localidade de Sernadinha, freguesia de Manhouce, concelho de São Pedro do Sul, distrito de Viseu, que mobilizava 131 operacionais, com o apoio de 39 veículos.



Ainda no distrito de Viseu, estava por dominar o fogo em Vitoreira, freguesia do Cabril, concelho de Castro Daire, com 116 operacionais, com o apoio de 34 veículos.