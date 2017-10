Fogo em S. Pedro do Sul em fase de resolução

No local, encontram-se 107 operacionais, com o auxílio de 34 veículos.

Por Lusa | 08:25

O incêndio em Sernadinha, concelho de São Pedro do Sul, distrito de Viseu, estava às 08h00 em fase de resolução, encontrando-se ainda por dominar os fogos na Pampilhosa da Serra e Castro Daire, segundo a Proteção Civil.



De acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 08h00, estava em fase de resolução o incêndio que deflagrou às 20h45 de domingo na localidade de Sernadinha, freguesia de Manhouce, concelho de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu.



No local, encontram-se 107 operacionais, com o auxílio de 34 veículos.



Por dominar, às 08h00, estava ainda o incêndio na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão e Vidual, no concelho de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, e que já passou para o concelho de Arganil.



Este fogo, com uma frente ativa, deflagrou na sexta-feira à noite e está a ser combatido por 622 operacionais, com o auxílio de 186 veículos.



O incêndio, que levou a ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Pampilhosa da Serra e Arganil, causou ainda o corte de vias, nomeadamente da EN 344, EM 508, EM 544, EM 547 e EM 14-0, de acordo com o portal da ANPC.



Por dominar estava também às 08h00 o fogo na localidade de Vitoreira, freguesia do Cabril, concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, que mobilizava 73 operacionais, com o apoio de 21 veículos.