Uma casa ardeu em Braga e um hotel foi evacuado

Incêndio já ardeu mais de 230 hectares.

Por Lusa | 00:00

Uma casa ardeu em Braga e um hotel situado "no acesso à Falperra" foi evacuado, confirmou à Lusa fonte da Proteção Civil de Braga, que salientou que "não há feridos a registar" e que os meios "estão bem colocados".



"Há confirmação de uma casa ardida em Braga, em Fraião, e já se procedeu ao realojamento dos dois idosos que nela habitavam. Foi também evacuado um hotel que fica no acesso à Falperra e foram feitas evacuações também nas freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães", disse a referida fonte.



A mesma fonte salientou que "há casas situadas pelos locais por onde o fogo se está a propagar mas os meios estão bem colocados para as proteger".



Em declarações à Lusa, o vereador da Proteção Civil de Braga, cerca das 23.00, explicou que o fogo que agora gera mais preocupações resultou de "projeções de um outro incêndio" que começou sábado de madrugada e que "já foi controlado" mas que arderam mais de 200 hectares.



Fonte da GNR confirmou ainda que a estrada municipal 309, que liga a cidade de Braga ao Sameiro e a estrada municipal 585, entre a freguesia de Longos e o cruzamento com a 309, estão cortadas.