Governo disponibiliza 600 toneladas de alimentos para animais até sexta-feira

"Mas nenhum animal irá morrer à fome", garantiu o secretário de Estado da Agricultura.

Por Lusa | 13:23

O Governo vai disponibilizar até sexta-feira 600 toneladas de rações para animais nas cinco plataformas logísticas criadas para apoiar os produtores agropecuários afetados pelos incêndios de dia 15, disse esta quarta-feira o secretário de Estado da Agricultura.



"Vamos distribuir as quantidades necessárias para acudir à alimentação animal, pelo período que for necessário", disse à agência Lusa Luís Medeiros Vieira, em Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, onde uma das plataformas logísticas entrou esta quarta-feira em atividade.



As cinco plataformas instaladas nos municípios de Monção, Tondela, Vagos, Vila Nova de Poiares e Gouveia vão agregar 37 concelhos e abranger a alimentação de meio milhão de animais ovinos e caprinos e 180 mil bovinos.



Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, esta quarta-feira entram em funcionamento os centros logísticos de Vila Nova de Poiares e Tondela, com 72 toneladas para distribuir, e, até ao final da semana, os restantes iniciam a sua atividade.



Até ao final da semana, o governante anunciou que vão ser distribuídas 600 toneladas de alimentos, mas que os 'stocks' vão estar constantemente a ser repostos.



Luís Medeiros Vieira disse ainda que, logo de possível, vai chegar palha e feno para complementar as rações, mas que a seca extrema em Portugal e Espanha está a dificultar a sua aquisição, estando o Governo a negociar esses produtos em França.



"Mas nenhum animal irá morrer à fome", garantiu o governante.



A plataforma de Vila Nova de Poiares abrange, além do próprio concelho, os municípios de Arganil, Cantanhede, Figueira da Foz, Lousã, Mira, Nelas, Oleiros, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova e Tábua.



A de Tondela distribui por Carregal do Sal, Mangualde, Mortágua, Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Santa Comba Dão e Vouzela, enquanto Vagos abrange Arouca, Castelo de Paiva e Vale de Cambra, além de Vagos.



A base de Gouveia abrange os municípios de Castelo Branco, Guarda, Pinhel, Sabugal, Seia e Sertã.



Mais a norte, a plataforma logística de Monção distribui alimentos animais para os concelhos de Boticas, Melgaço, Montalegre, Torre de Moncorvo e Vieira do Minho.



As Forças Armadas participam nas operações de distribuição da alimentação animal, com quase uma centena de elementos dos ramos do Exército e da Marinha e 35 viaturas de transportes e empilhadores.



Segundo o secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrelo, que esteve também presente em Vila Nova de Poiares, cada plataforma logística vai contar com cerca de 15 a 18 militares e duas a três viaturas.



"Estes operacionais vão estar empenhados nas operações de distribuição da alimentação animal quando seja de todo impossível aos agricultores assegurarem eles próprios esse transporte", sublinhou.