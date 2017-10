Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 200 bombeiros combatem fogos em três distritos

Viseu, Viana do Castelo e Braga são os distritos onde decorrem as ocorrências mais importantes.

Por Lusa | 05:09

Mais de 200 operacionais combatem este domingo três fogos nos distritos de Viseu, Viana do Castelo e Braga, de acordo com a Proteção Civil.



Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 07h4300, o incêndio, que deflagrou às 23h00 de sábado, no concelho de Cinfães, no distrito de Viseu, mobilizava 76 operacionais e 23 viaturas no combate a duas frentes.



Já no concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo, 107 homens apoiados por 34 meios terrestres combatiam as chamas que também lavravam em duas frentes e levaram ainda ao corte da Estrada Municipal de Longos Vales para Merufe.



Pela mesma hora estava ativo em Portugal continental mais um incêndio incluído na categoria de "ocorrências importantes" (com duração superior a três horas e mais de 15 meios de proteção e socorro) constante do 'site' da Proteção Civil.



Esse fogo, que deflagrou na tarde de sábado, no concelho de Vieira do Minho, no distrito de Braga, concentrava 39 operacionais e 15 viaturas.