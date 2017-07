Mais de 50 concelhos do continente em risco 'máximo' de incêndio

Seis distritos do continente sob 'aviso amarelo' devido ao tempo quente

Por Lusa | 07:14

Mais de 50 concelhos de dez distritos do continente estão esta quinta-feira em risco 'máximo' de incêndio, incluindo a Sertã, que está a ser afetada por um fogo que mobiliza mais de mil operacionais, segundo o IPMA.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais de 50 concelhos dos distritos de Castelo Branco, Faro, Portalegre, Santarém, Coimbra, Leiria, Guarda, Vila Real, Viseu e Bragança estão hoje em risco 'máximo' de incêndio.



Entre estes estão os concelhos de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Vila de Rei, Sertã, Oleiros e Covilhã, no distrito de Castelo Branco, onde continuam por dominar dois fogos, e Coimbra com um incêndio com cinco frentes ativas em Penacova.



Às 06h30, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) indicava que mais de dois mil operacionais combatiam incêndios no distrito de Castelo Branco, Portalegre e Coimbra, sendo que o fogo da Sertã é o que mobilizava mais meios, 1.158.



O incêndio que mais preocupava é o que lavra na Sertã, que começou no domingo e se estendeu aos concelhos de Proença-a-Nova e Mação, no distrito de Santarém (que chegou a ameaçar a sede do concelho e casas e que já está desde a madrugada de hoje em fase de rescaldo).



Também no distrito de Castelo Branco, está por controlar um incêndio em Malhadal, no concelho de Proença-a-Nova, que deflagrou na quarta-feira às 20:28 e que mobiliza 177 operacionais, com o auxílio de 56 veículos.



Por dominar estava também o incêndio que deflagrou quarta-feira em São Mamede, na freguesia de Lorvão, concelho de Penacova, que tem cinco frentes ativas e mobiliza 506 operacionais, com o auxílio de 162 veículos.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre "Reduzido" e "Máximo". O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



Calor põe 6 distritos em alerta amarelo

Seis distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão esta quinta-feira sob 'aviso amarelo' devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Castelo Branco, Évora e Beja poderão atingir os 37 graus.



De acordo com o Instituto, os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja estão sob 'aviso amarelo' entre as 06h00 e as 21h00 devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.



Também sob 'aviso amarelo' e devido ao tempo quente está o arquipélago da Madeira. Este aviso vai estar em vigor entre as 09h00 desta quinta-feira e as 21h00 de sexta-feira.



O 'aviso amarelo', o terceiro mais grave, significa situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O IPMA prevê para o continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã e para o final do dia, nebulosidade que pode persistir em alguns locais da faixa costeira.



A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de noroeste, soprando moderado, por vezes com rajadas até 55 quilómetros por hora, no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro, em especial a partir da tarde e sendo moderado a forte nas terras altas.



Está ainda previsto neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Norte e Centro e pequena descida de temperatura, em especial da máxima e no litoral oeste.



Na Madeira prevê-se céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã nas vertentes norte da ilha e no Porto Santo e vento fraco a moderado do quadrante leste.



Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 17 e 28 graus Celsius, no Porto entre 15 e 24, em Vila Real entre 17 e 31, em Viseu entre 15 e 31, em Bragança entre 15 e 34, na Guarda entre 16 e 30, em Castelo Branco entre 21 e 37, em Coimbra entre 14 e 28, em Santarém entre 16 e 31, em Portalegre entre 18 e 35, em Évora e Beja entre 18 e 37, em Faro entre 22 e 33 e no Funchal entre 20 e 28.