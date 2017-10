Mais de mil operacionais combatem quatro fogos em Coimbra e Viseu

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil foi ativado na Pampilhosa da Serra e Arganil.

Mais de mil operacionais combatiam esta madrugada quatro fogos de grande dimensão nos distritos de Coimbra e Viseu, de acordo com a Proteção Civil.



Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 04h15, o incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão e Vidual, no concelho de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, continuava a mobilizar o maior número de meios: 625 homens, apoiados por 188 viaturas, no combate a uma frente.



O fogo, que levou a ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Pampilhosa da Serra e Arganil, causou ainda o corte de vias, nomeadamente da EN 344, EM 508, EM 544, EM 547 e EM 14-0, de acordo com o portal da ANPC.



Pela mesma hora estavam ativos mais três outros incêndios qualificados como ocorrências importantes pela Proteção Civil, todos no distrito de Viseu.



O fogo no concelho de Nelas mobilizava 175 operacionais e 47 veículos, enquanto o incêndio em Sernadinha, São Pedro do Sul, era combatido por 139 homens, apoiados por 41 meios terrestres. Ambos entraram, durante a manhã desta terça-feira, em fase de resolução.



Já em Castro Daire estavam no terreno 116 operacionais e 16 viaturas no combate ao fogo que levou ao corte da EN 225 entre Ester e Cabril, segundo a Proteção Civil.