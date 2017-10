Município de Pombal lamenta destruição de primeiras habitações

Incêndio em Carriço obrigou à evacuação de quatro localidades.

Por Lusa | 12:30

O incêndio que se iniciou na noite de domingo em Carriço, Pombal, obrigou à evacuação de quatro localidades, informou à Lusa o presidente da Câmara, Diogo Mateus, revelando que arderam primeiras habitações.



"Ainda não temos o número concreto de situações. Estamos a fazer esse levantamento para saber quem precisa de alojamento. Ontem (domingo), fomos obrigadas a evacuar as localidades de Alhais, Fontinha, Silveirinha e Claras", disse Diogo Mateus.



Segundo o autarca, o incêndio, que teve origem no concelho de Alcobaça, chegou ao Carriço pelas 22h00. "A progressão do fogo foi muito rápida. Entrou confinando com a Estrada Atlântica e o oceano. Os ventos duplicaram a velocidade e em duas horas chegou à localidade de Alhais, a sete quilómetros".



Diogo Mateus constatou que nas primeiras horas "nunca houve condições para fazer um combate e parar o fogo".



"A nossa preocupação eram as captações de água, mas nada ficou afetado. Houve uma quebra de energia, que foi rapidamente resolvida", acrescentou o presidente.



Diogo Mateus revelou ainda que, às 11h30, "a situação mais complicada" era no Grou, localidade nos limites dos concelhos de Leiria e Pombal.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 31 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.



O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.



Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 vítimas mortais e mais de 200 feridos.