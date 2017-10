Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndios obrigam à ativação do Plano de Emergência em Oliveira do Hospital

Concelho no interior do distrito de Coimbra "está todo a arder".

20:32

A Câmara de Oliveira do Hospital ativou ao fim da tarde de hoje o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil devido aos "vários fogos" que lavram no concelho, disse uma fonte da autarquia à agência Lusa.



"Isto está muito trágico", afirmou a fonte do gabinete do presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino.



O concelho de Oliveira do Hospital, no interior do distrito de Coimbra, "está todo a arder", referiu.



O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, acrescentou, foi ativado por José Carlos Alexandrino "face à situação de calamidade que o concelho de Oliveira do Hospital está a atravessar".



Câmara de Mira aconselha evacuação de duas urbanizações

A Câmara de Mira, distrito de Coimbra, pediu aos populares das urbanizações Miroasis e Miravillas para de deslocarem calmamente para o centro da Praia da Mira.



Numa mensagem publicada no Facebook, o presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida, pede para as pessoas se manterem atentas à página da autarquia e à página da Proteção Civil.



"Pede-se à população do Miroasis e Miravillas que, calmamente, comece a sair das suas casas em direção ao centro da Praia de Mira", lê-se uma publicação intitulada "Aviso muito importante".



Este incêndio, que está a obrigar a estas intervenções, teve origem em Quiaios, na Figueira da Foz, e já atingiu Cantanhede e agora Mira.