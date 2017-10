PJ detém suspeito de atear fogo a armazém no concelho da Covilhã

Homem tem 45 anos.

Por Lusa | 15:06

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira que deteve um homem suspeito de ter ateado fogo num armazém agrícola na freguesia de Peraboa, concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco.



Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda explica que no interior do armazém estava guardada palha, um trator e uma bomba de água, que foram totalmente consumidos e destruídos pelas chamas.



"Os factos ocorreram no passado dia 07 de outubro, pelas 21h30, na localidade de Peraboa, no concelho da Covilhã, e tiveram lugar num quadro de conflitualidade e vingança pessoal", acrescenta a informação.



A PJ refere igualmente que o detido tem 45 anos e que foi entretanto presente às competentes autoridades judiciárias para efeitos de interrogatório judicial e submissão a adequadas medidas de coação.