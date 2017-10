Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

População de Tondela aconselhada a ir para o quartel dos bombeiros

Alguns populares optam por outros destinos, nomeadamente por localidades mais próximas de Viseu.

Por Lusa | 01:02

Os bombeiros estão a aconselhar a população de Tondela a dirigir-se para as imediações do quartel daquela cidade do distrito de Viseu, na sequência de um incêndio, constatou a agência Lusa no local.



Vários populares estão a concentrar-se junto aos bombeiros, mas outros optam por outros destinos, nomeadamente por localidades mais próximas de Viseu.



Os vários incêndios que estão a atingir o concelho já destruíram grande parte da serra do Caramulo e algumas habitações no Carvalhal, disseram populares à Lusa.