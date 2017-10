Marcelo pede apoio e informação para pequenos agricultores e vítimas de fogos

Presidente esteve em Penacova, um dos 14 concelhos que visitou nos últimos dias.

O Presidente da República considerou este domingo importante que as populações afetadas pelos incêndios do passado fim de semana sejam informadas sobre as medidas e apoios aprovados pelo Governo e alertou para a situação da pequena agricultura.



"É importante os que tiveram esse desgosto supremo da morte de familiares saberem o que foi aprovado em Conselho de Ministros, para não andarem no escuro à procura de uma solução", disse Marcelo Rebelo de Sousa, aludindo às indemnizações aos familiares das vítimas.



Falando em Penacova, distrito de Coimbra, no final de uma visita que o levou, nos últimos dias, a 14 concelhos do interior centro afetados pelos incêndios, o chefe de Estado apelou ainda a que as autarquias se informem sobre os apoios à reconstrução de casas de primeira habitação.



Realçou ainda que as pessoas que tiveram problemas relacionados com a sua atividade económica terão também de ser informadas para saberem "como é" que os solucionam.



"E chamei a atenção, especificamente, daquilo que não se fala muito, que é a pequena agricultura. Aqueles agricultores de subsistência ou que têm os seus animais de criação de subsistência e que não são propriamente grandes empresas mas são problemas que para a vida daquelas pessoas são fundamentais", alertou o PR.



Na ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ainda uma moratória na relação com instituições públicas como os tribunais e considerou "justa" a isenção do pagamento de taxas e emolumentos para todos os que perderam os seus documentos pessoais e outros relacionados com casas e propriedades nos incêndios e que pretendam pedir segundas vias.



"Penso que é justo que se faça aquilo que se fez para Pedrógão [Grande]. Muita gente perdeu documentos, houve perturbação de atividades públicas e privadas neste período, nesta área que houvesse uma moratória para os tribunais, para a administração pública, para notificações", argumentou o PR.



Nos últimos dias o Presidente da República insistiu na necessidade de uma "convergência total" de todos os partidos políticos sobre a situação de emergência do interior do país e hoje apelou a que deputados de todos os grupos parlamentares, especialmente aqueles eleitos por outros círculos eleitorais que não os dos distritos afetados pelos incêndios, visitem a região.



A esse propósito, Pedro Coimbra, presidente da Assembleia Municipal de Penacova e deputado do PS eleito pelo círculo de Coimbra, disse compreender o apelo do PR e manifestou concordar com ele: "Para se falar e para se decidir é preciso conhecer. E muitos não conhecem e não vieram verdadeiramente ver o que é que se passou e o que se passa. Subscrevo inteiramente as palavras do senhor Presidente, é absolutamente decisivo vir conhecer para poder decidir", frisou.