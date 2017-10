Câmara da Marinha Grande fala em situação incontrolável

Parque de campismo da Praia da Vieira destruído pelas chamas.

Por Lusa | 19:52

O presidente da Câmara da Marinha Grande, Paulo Vicente, falou hoje numa "situação incontrolável" a propósito do incêndio que está a atingir aquele concelho.



"Está tudo muito complicado, está incontrolável. Peço desculpa mas não lhe posso dizer nada mais", sintetizou.



Fogo leva à evacuação da Praia da Vieira, na Marinha Grande

A localidade de Praia da Vieira, na Marinha Grande, está a ser evacuada desde 17:30, na sequência de ordem emitida pela GNR, disse à agência Lusa uma moradora da freguesia.



As pessoas apenas podem deslocar-se para a Praia do Pedrógão, já no concelho de Leiria, acrescentou a mesma moradora.



Na Praia do Pedrógão, há dezenas de carros estacionados.



O fogo, ainda de acordo com a fonte, está a "tocar a Praia da Vieira".



"A GNR está a evacuar a Praia da Vieira. As indicações são ir para a Praia do Pedrógão e é impossível ir para a Vieira de Leiria ou para a Marinha Grande", disse.



O parque de campismo da Praia da Vieira, na Marinha Grande, foi este domingo consumido pelas chamas, constatou a agência Lusa no local pouco depois das 20:00.



Este incêndio está a ser combatido por mais de 100 bombeiros, um meio aéreo e 37 meios terrestres.