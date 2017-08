Autarca de Vila Pouca de Aguiar aponta origem criminosa de fogo

Alberto Machado fala de prejuízos elevados causados por fogo que começou em Chaves.

Por Lusa | 12:19

O presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar contabilizou esta quarta-feira "prejuízos elevados" com o incêndio que deflagrou na quarta-feira em Oura, Chaves, e se propagou ao seu concelho e sobre o qual recaem suspeitas de "origem criminosa".



Ao final da manhã desta quinta-feira, o fogo estava em fase de rescaldo e, no terreno, permaneciam 208 operacionais e 68 viaturas.



As chamas deflagraram junto à Estrada Nacional 2 (EN2), perto de Oura, e evoluíram para o concelho de Vila Pouca de Aguiar.



O presidente desta autarquia do distrito de Vila Real, Alberto Machado, disse estar convencido que "a origem do fogo é criminosa".



"Foi um incêndio de grandes dimensões", afirmou à agência Lusa.



O autarca referiu que estiveram "pessoas e habitações em risco", tendo sido "retiradas nove pessoas" da aldeia de Vila do Conde "por precaução e pela proximidade do incêndio, que envolveu várias casas".



"Felizmente não houve nenhuma perda nem humana, nem de nenhuma habitação", frisou.



No entanto, salientou que "houve perdas em vinhas, pomares e pinhais".



"Arderam umas centenas de hectares, não consigo precisar neste momento, e são prejuízos elevados essencialmente no que diz respeito a terrenos de vinha e pomares", frisou.



Alberto Machado considerou que os meios envolvidos no combate a este fogo "foram muito bem coordenados e, por isso, embora tenha sido um grande incêndio, não atingiu as dimensões e prejuízos que, com muita facilidade, poderiam ter sido atingidos".



O vento foi uma das principais dificuldades sentidas no combate a este fogo, que chegou a envolver cerca de 350 operacionais e 12 meios aéreos. Para o terreno foram também mobilizados militares do Exército.



As autarquias de Vila Pouca de Aguiar e de Chaves disponibilizaram máquinas de rasto para ajudar nas operações de rescaldo.