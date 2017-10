Presidente da Câmara de Mortágua sem dúvidas de que o fogo tem origem criminosa

José Júlio Norte pede investigação da Polícia Judiciária

Por Lusa | 12:09

O presidente da Câmara de Mortágua, José Júlio Norte, disse este domingo à agência Lusa não ter qualquer dúvida de que o incêndio que começou naquele município no sábado teve origem criminosa.



"Não tenho qualquer dúvida de que foi fogo posto. Não sei com que motivação, mas não tenho qualquer dúvida. Agora, é tempo de a Polícia Judiciária tratar desse assunto", disse o autarca.



O fogo que deflagrou às 14h14 de sábado na freguesia de Espinho, Mortágua, e que se estendeu ao concelho vizinho de Anadia, já no distrito de Aveiro, estava a ser combatido às 12h00 deste domingo por 290 operacionais e 92 meios terrestres.



O presidente daquela autarquia do distrito de Viseu disse-se, por outro lado, esperançado de que o combate faça ceder as chamas.



"Penso que está a caminhar para uma fase de controlo, apesar de alguns reacendimentos", concluiu.