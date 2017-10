Marcelo Rebelo de Sousa a caminho de Oliveira do Hospital

Presidente visita uma das regiões mais afetadas pelos fogos e fala ao país pelas 20h30.

Por Lusa | 16:37

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a caminho de Oliveira do Hospital e vai visitar esta terça-feira alguns locais deste concelho, um dos mais afetados pelos incêndios que deflagraram no domingo.



Esta informação foi transmitida à agência Lusa por fonte oficial da Presidência da República.



O Presidente da República vai fazer uma comunicação ao País sobre os incêndios florestais pelas 20h30.



Em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, morreram cinco pessoas devido aos incêndios registados desde domingo.



Na segunda-feira, o chefe de Estado divulgou uma mensagem no portal da Presidência da República na Internet, em que pediu ação urgente face aos incêndios e prometeu falar ao país após a "estabilização dos fogos e o balanço da tragédia".



Nessa nota, intitulada "Presidente da República reafirma urgência de agir", Marcelo Rebelo de Sousa adiantava que iria "visitar, ao longo dos dias seguintes, as principais áreas ardidas, cancelando a agenda programada esta semana e ponderando, se for caso disso, adiar também a visita aos Açores na próxima".



Os mais de 500 incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 37 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.