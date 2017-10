Presidente da República cancela agenda até quarta-feira

Marcelo Rebelo de Sousa deixa de ir à Madeira para acompanhar incêndios.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou toda a sua agenda até quarta-feira, que incluía uma deslocação à Madeira, devido aos incêndios que se registam desde domingo, informou a Presidência da República.



O Presidente da República iria estar no Funchal entre terça e quarta-feira, para as comemorações dos 180 anos da Escola Secundária Jaime Moniz.



Pelo menos 29 pessoas morreram nos mais de 500 incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia do ano em fogos, revelou a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).