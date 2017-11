Presidente da República visita área ardida do Pinhal de Leiria

Cerca de quatro quintos da mata nacional Pinhal do Rei foram destruídos pelas chamas.

Por Lusa | 16:10

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai visitar esta terça-feira as áreas ardidas em Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande, disse à agência Lusa fonte oficial do Palácio de Belém.



Entre as zonas que Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar conta-se o pinhal de Leiria, uma das áreas afetadas pelos incêndios de outubro.



Na Marinha Grande, cerca de quatro quintos da mata nacional Pinhal do Rei foram destruídos pelas chamas, que queimaram oito mil dos cerca de 11 mil hectares desta mancha florestal, vulgarmente conhecida por Pinhal de Leiria.



No concelho foram ainda atingidas quatro empresas, tendo uma delas ficado completamente destruída. Duas destas empresas situam-se na freguesia de Vieira de Leiria, onde arderam uma dezena de casas, desalojando seis famílias.