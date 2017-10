Primeiros condutores presos no IP3 começam a sair escoltados pela GNR

Itinerário foi cortado hoje na sequência de um incêndio que começou na Lousã.

Por Lusa | 21:58

Os primeiros carros que estavam presos no Itinerário Principal 3 (IP3) começaram a deslocar-se no sentido Viseu -- Coimbra, por volta das 21:40, disse um dos condutores.



À agência Lusa, esse condutor explicou que há milhares de pessoas ainda no local, na fronteira entre os distritos de Coimbra e Viseu.



"Há imensos autocarros e vamos começar agora o trajeto, escoltados pela GNR. Não consigo quantificar, mas são milhares de pessoas. Estamos a ser organizados em grupos de carros para começar a saída do local", explicou.



O IP3 foi cortado hoje na sequência de um incêndio que começou na Lousã, mas que já alastrou aos concelhos de Penacova e Mortágua.