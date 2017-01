Incêndios provocam pânico e destruição

O que achou desta notícia?







Destruição, desalojados e feridos. Entre a noite de sábado e a manhã deste domingo, quatro incêndios em casas provocaram o pânico nos concelhos de Oliveira de Azeméis, Santo Tirso e Ponte de Lima. No total, quatro pessoas ficaram temporariamente sem casa e outras tantas foram assistidas.Eram cerca das 08h15, quando os Bombeiros de Ponte de Lima foram alertados para um fogo numa residência na rua do Souto. As chamas começaram na sala e destruíram parte do mobiliário. Um morador, de 73 anos, foi assistido no local pela equipa médica do INEM, devido à inalação de fumo, mas acabou por recusar ser transportado para o hospital.Já em Santo Tirso, o caso ocorreu pelas 08h30. Foram os próprios moradores de uma habitação na rua de Macabio, em Roriz, que deram o alerta. O incêndio consumiu o rés do chão da casa - parte que funcionava como fábrica de confeção - e danificou bastante o piso superior. Devido ao risco de derrocada, quatro pessoas ficaram desalojadas. Ao que tudo indica, um curto-circuito terá estado na origem das chamas.Também os Bombeiros de Fajões, em Oliveira de Azeméis, não tiveram mãos a medir com dois incêndios. O primeiro ocorreu pelas 23h55 de sábado, num prédio na rua da Gândara, em Cesar: um casal com cerca de 40 anos teve de ser hospitalizado. Cerca de 30 minutos depois, na mesma freguesia, um fogo deflagrou numa outra residência. O morador necessitou de receber cuidados médicos.