Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros controlam fogo em Monção

Continuam no terreno 82 homens, envolvidos nas operações de rescaldo.

Por Lusa | 09:12

O incêndio que deflagrou às 20h21 de sábado no concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo, foi controlado às 08h20 de hoje, disse hoje à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários.



Segundo José Passos, continuam no terreno 82 homens, envolvidos nas operações de rescaldo.



O responsável acrescentou que os idosos retirados durante o dia de domingo dos lares de Barbeita e Merufe "começam a regressar" àquelas estruturas.



Devido a este incêndio, dezenas de idosos foram retirados dos lares e transportados para o pavilhão municipal de Monção.



O lar de idosos de Podame, cuja evacuação chegou a ser equacionada, não chegou a concretizar-se.



José Passos adiantou que "os serviços camarários vão começar a fazer o levantamento da área ardida e dos bens afetados, limpeza de vias e outros trabalhos de recuperação de áreas afetadas pelas chamas".



No combate às chamas "quatro bombeiros sofreram ferimentos ligeiros".



Questionado sobre as causas do incêndio José Passos afirmou: "Três focos de incêndio, em simultâneo, em locais distintos, no alto da serra. Não é por mero acaso".