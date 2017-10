Tondela acusa Belenenses de falta de solidariedade por não adiar jogo da I liga

Clube lisboeta repudia a atitude da sua própria SAD, que acusa Tondela de mentir.

Por Lusa | 19:31

O Tondela considerou esta quarta-feira que os mais altos responsáveis Belenenses revelaram falta de solidariedade, sensibilidade e bom senso ao não chegarem a acordo para o adiamento da partida de domingo, que vai decorrer num dos concelhos fustigados pelos incêndios.



Num comunicado emitido ao final da tarde, os 'auriverdes' informam que o jogo não será adiado e terá lugar às 16h00 de domingo, apesar do pedido de alteração de data ter encontrado "todo o acolhimento e sensibilidade" por parte da Liga Portuguesa de Futebol.



"Infelizmente, e apesar de todos os manifestos de solidariedade que as várias instituições do nosso futebol têm tido com o Tondela e com os tondelenses, o Belenenses recusou liminarmente adiar o encontro para datas que se encontram livres no calendário das duas sociedades, impondo-nos uma única proposta no mínimo afrontosa de realizar o encontro 48 horas depois [terça-feira]", refere.



O Tondela considerou que se tratou de "uma desfeita", que deixou os 'auriverdes' "estarrecidos com a falta de bom senso" dos responsáveis do Belenenses.



"Ainda se chegou a um princípio de acordo para que o jogo fosse realizado na segunda-feira seguinte, apenas 24 horas depois do horário original, mas dita a razão que tal não significa qualquer mudança face ao que se impunha e ao que nos parece razoável", acrescenta.



Na sequência dos incêndios que assolaram todas as freguesias do concelho de Tondela, na madrugada da passada segunda-feira, o Tondela solicitou à Liga Portuguesa de Futebol o adiamento da receção ao Belenenses, da nona jornada, agendada para as 16h00 de domingo.



O Tondela sustentou o pedido de adiamento do jogo na má qualidade do ar, que afetou "de forma determinante os trabalhos da sua equipa profissional".



"Entendemos também que toda a conjuntura de tragédia e drama social em que Tondela e o distrito de Viseu se viram mergulhados não preconiza que, num quadro desta magnitude, se realize um jogo de futebol, aquilo que todos devemos encarar como um espetáculo. Perderam-se vidas, casas, fábricas, oficinas, lojas, carros e o concelho está pintado de negro", apontou.



O Tondela destaca ainda que a Associação de Futebol de Viseu cancelou a maioria dos jogos dos seus campeonatos distritais, não existindo "condições emocionais e morais para que aquilo que deveria ser uma festa se realize".



"O nosso pedido encontrou da parte da Liga Portugal todo o acolhimento e sensibilidade, pelo que aquela entidade sempre se empenhou em dar resposta à nossa solicitação, pois desde logo ficou compadecida com aquilo que todos vivemos naquela noite de segunda-feira", concluiu.



SAD do Belenenses acusa Tondela de mentir

"A Sociedade Desportiva de Futebol, SAD insurge-se contra o ignóbil, mentiroso e moralmente abjeto comunicado do CD Tondela - Futebol, SDUQ (Tondela) publicado hoje". Começa assim o violento comunidado da SAD do Belenenses sobre as acusações do Tondela. Num comunicado divulgado na página do Facebook da SAD, os dirigentes dizem que o Tondela concordou em jogar na segunda-feira, após um acordo entre os dois clubes e a Liga, mas que depois recuou na decisão e abortou o acordo, preferindo jogar no domingo.



"O Belenenses SAD manifesta o seu repúdio por tão leviano, desumano e cobarde aproveitamento da memória das vítimas dos trágicos incêndios do passado domingo", lê-se no comunicado da SAD, que também critica a atitude da direção do clube de Belém, que criticou a SAD sem lhe perguntar o que se tinha passado (ver abaixo).



Clube Belenenses repudia atitude da sua prória SAD

O Clube de Futebol 'Os Belenenses' reagiu às declarações do Tondela com um comunicado em que contesta a atitude da SAD do próprio clube lisboeta.



"Perante o que ali é relatado, e confirmando-se esta atitude por parte da Os Belenenses SAD, o Clube de Futebol "Os Belenenses" não pode deixar de condenar veementemente a tomada de posição da SAD, que reputa de inqualificável num momento em que o país se une em cadeia de solidariedade para com a tragédia que se abateu sobre grande parte do território, e desde logo sobre Tondela", lê-se no comunicado.



"Os Órgãos Sociais do Clube de Futebol "Os Belenenses" querem manifestar neste momento toda a sua solidariedade para com o CD Tondela, seus adeptos, atletas e dirigentes, para com os bombeiros e demais instituições da região, colocando-se à disposição do CD Tondela para aquilo em que o Clube de Futebol "Os Belenenses" possa ser útil", acrescenta o clube, que há muito mantém um conflito com a SAD, que gere a equipa de futebol.