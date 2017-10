Três dias de luto municipal e escolas fechadas em Oliveira do Hospital

Medidas tomadas devido aos incêndios.

Por Lusa | 10:21

A Câmara de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, decretou hoje três dias de luto municipal em homenagem às vítimas do fogo no concelho, disse hoje uma fonte da autarquia à agência Lusa.



Num momento que o presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino, está reunido com outros responsáveis locais para analisarem a situação no concelho, a fim de fazerem levantamentos e tomarem medidas, a fonte do gabinete do autarca informou que o luto municipal está em vigor entre hoje e quarta-feira.



Por outro lado, disse, "todas as escolas do concelho" estão hoje encerradas.



No domingo, os incêndios que lavraram na região - e que entraram mesmo na área urbana de Oliveira do Hospital - causaram elevados prejuízos no concelho.



As autoridades confirmaram a morte de duas pessoas em Oliveira do Hospital, onde "várias habitações e outros edifícios" foram destruídos pelo fogo, disse na madrugada de hoje uma fonte autárquica à Lusa.



"Várias casas arderam" na cidade, além de instalações comerciais e fabris, incluindo "uma grande parte da zona industrial", segundo a fonte da Câmara Municipal.



Cerca de 500 incêndios deflagraram domingo causando, pelo menos, 10 mortes, 25 feridos, povoações evacuadas e casas destruídas.